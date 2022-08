Boves: un successo i laboratori esperienziali per bambini e ragazzi de "Il Mio Mondo e il Tuo Mondo"

Nel mese di luglio si sono conclusi i 10 laboratori esperienziali proposti dal Comune di Boves ai bambini dai 5 ai 10 anni e ai ragazzi da 11 a 13 anni svolti alla Biblioteca e al Parco Marquet di Boves.



I conduttori dei laboratori Barbara Manferdini (Operatrice Olistica), Marianna Rudino (Psicologa e Psicoterapeuta), Massimo Salvagno (Naturopata) hanno proposto giochi individuali e giochi di gruppo stimolando l’osservazione di sé e degli altri, la conoscenza di sé (delle proprie risorse e dei propri limiti) e la conoscenza e il rispetto dello spazio vitale degli altri. Scoprire la Ghianda, l’Essenziale, il Talento di ogni bambino o ragazzo è stato il leitmotiv dell’esperienza.



Per i giovani over 11 i laboratori sono stati ideati in continuità con un progetto educativo finanziato dal Comune di Boves e avviato, a dicembre 2020, dalla Cooperativa Emmanuele in collaborazione con l’Istituto Scolastico di Boves.