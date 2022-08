Massima pericolosità per incendi boschivi, niente fuochi d'artificio alla festa della Legione Straniera di Boves

Domenica sera, 7 agosto, non ci saranno i tradizionali e tanto attesi fuochi d'artificio alla Festa della Legion Straniera in frazione Fontanelle di Boves.

Lo comunica il sindaco Maurizio Paoletti: “Li abbiamo vietati con un provvedimento del 27 luglio, in linea con la determina regionale del 19 luglio che vieta spettacoli pirotecnici su tutto il Piemonte a causa della dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Abbiamo comunicato al titolare della ditta che il Comune non autorizza l'accensione di fuochi pirotecnici. Mi dispiace, ma vista la situazione di grave emergenza, non possiamo fare diversamente”.