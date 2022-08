Pandemos, canti dalla Granda/16: Le giovani voci del Monviso [FOTO E VIDEO]

Targato Cn e La Voce di Alba proseguono con la rubrica settimanale rivolta a quanti amano la musica e i canti della nostra tradizione. Un mondo che proviamo a raccontare attraverso il progetto "Pandemos", iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e grazie alla quale andiamo alla scoperta del variegato panorama delle formazioni di canto in piemontese attive nella nostra provincia.

I curatori di "Pandemos" stanno lavorando alla creazione di un archivio digitale contenente informazioni su queste diverse e interessanti realtà della nostra scena musicale. Settimanalmente faremo visita nelle loro case e li ascolteremo esibirsi dal vivo, rendendoli protagonisti di uno speciale appuntamento con l’arte di casa nostra.

ROBERTO BELLA PRESENTA PANDEMOS

LE GIOVANI VOCI DAL MONVISO

Chi sono. “Le voci del Monviso" è un’associazione costituita da un coro polifonico di adulti e un coro di voci bianche, nata di recente con lo scopo di interpretare alcune canzoni tratte dal repertorio popolare, canzoni per bambini e molto altro. Ideata da un gruppo di famiglie prevalentemente di Paesana, in collaborazione con il maestro Adalberto Amici, l’associazione è una realtà aperta a tutti coloro che ritengano di avere doti canore da esibire e voglia di cantare in un gruppo affiatato, allegro e amante della musica..

***

Produzione Video: Lorenzo Turco www.thetrucoframes.com

Produzione Audio: Roberto Beccaria