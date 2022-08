Nella giornata di oggi, domenica 7 agosto, è intervenuto il soccorso alpino e speleologico della stazione di Dronero per soccorrere un uomo di origini francesi caduto mentre pescava in alta Valle Maira, riportando fratture multiple al costato.

Raggiunto via terra dalle squadre del soccorso alpino l'uomo è stato successivamente trasportato dall'elisoccorso del 118 regionale a valle per cure più appropriate.