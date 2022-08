Il forte vento fa cadere lanterna semaforica a Revello. Intervengono i vigili del fuoco

Il forte vento che si è abbattuto questa notte, domenica 7 agosto, in particolare sull'areale del saluzzese, ha fatto cadere una lanterna semaforica nel comune di Revello.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 1,15 per palo pericolante piegato dal vento. Giunti in loco i vigili del fuoco di Saluzzo e forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area. Poco dopo la lanterna è caduta sul suolo stradale non coinvolgendo nessun passante.

Il segnale luminoso è stato tolto dalla strada insieme ai cavi elettrice e l'area messa in sicurezza.



Il semaforo è l'unico rimasto nel comune dove è presente un attraversamento pedonale e ciclabile con via Donatori di Sangue lungo la Sp 26 in direzione Rifreddo. Dove è presente il semaforo è il punto da cui parte la pista ciclabile che costeggia la provinciale in direzione via valle Po.