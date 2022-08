Skiroll, Coppa Italia: dominio di Emanuele Becchis nella sprint di Verrayes

Continua il dominio di Emanuele Becchis (Alpi Marittime): è sua la sprint di Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll che si è svolta a Verrayes, in Valle d'Aosta.

Una supremazia quasi incontrastata quella del cuneese che ha raccolto la quarta vittoria stagionale nella disciplina realizzando il miglior tempo nelle qualificazioni della sprint lunga in tecnica libera - andata in scena sul circuito di Rapy e valida come decima tappa del circuito nazionale - lasciando gli avversari a debita distanza e mettendo subito in chiaro che sarebbe stato difficile scalzarli dal primo gradino del podio anche questa volta.

Dopo aver superato quarti e semifinali, l’atleta dell’Alpi Marittime Entracque è stato il primo a tagliare il traguardo della finale, precedendo il terzetto del Valdobbiadene formato da Jacopo Giardina, Riccardo Masiero e Riccardo Munari, primo tra i Giovani. Da evidenziare il buon 4° posto di Gabriele Rigaudo (Alpi Marittimo) tra i Giovani.

Al femminile, la cuneese Elisa Sordello (Alpi Marittime) chiude la sua prestazione al 6° posto nella gara vinta da Lisa Bolzan. Remo Ivan Menardo (Valle Pesio) è 8° nella classifica Master.