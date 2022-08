Busca piange Piero Rinaudo, storico panettiere del centro per oltre trenta anni

Busca piange Piero Rinaudo, storico panettiere buschese, mancato all'età di 82 anni, nella mattinata di domenica 7 agosto presso l'ospedale di Busca, dove era ricoverato.

Lavoratore infaticabile, per quasi quarant'anni, ogni giorno, dall'una di notte alle sei di pomeriggio è stato sempre impegnato tra farina, acqua e zucchero a preparare quotidianamente pane e dolci per i residente nel comune e non solo. Originario di Caraglio, dopo aver imparato il mestiere a Torino, aveva avviato l'attività sotto i portici di via Umberto I, nel febbraio del 1962. Attività che ha portato avanti con dedizione fino al 1999 quando ha tirato giù la saracinesca della panetteria per l'ultima volta.

Grande appassionato di motori, negli ultimi ha vissuto in collina nella frazione di Santo Stefano dove si occupava dell'orto e del giardino.

Lascia la moglie Maria Brignone e le figlie Nives con il cognato Danilo e Daniela con il cognato Massimo oltre ai due adorati nipoti Martina e Simone.

"Un uomo fantastico, sempre dedito al lavoro, ma che non ci ha mai fatto mancare niente." Lo ricordano i famigliari. "L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia in questo momento doloroso", commenta il primo cittadino di Busca Marco Gallo

Il rosario si terrà questa sera alle ore 20 nella parrocchia di Busca. I funerali si svolgeranno sempre nella parrocchia di Busca martedì 9 agosto alle ore 15.