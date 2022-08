Cervasca e i fondi PNRR: la nuova ala della biblioteca attende finanziamento

Anche il Comune di Cervasca continua a muoversi sul fronte dell’accesso ai fondi PNRR (di vario tipo e destinati a vari interventi).



I primi due progetti appaltati vedono coinvolte via Grandis a San Defendente e via Vignolo a Santa Croce: il primo – il cui cantiere dovrebbe partire entro la fine di settembre, già appaltato in convenzione con la Provincia – prevede la costruzione del marciapiede, di nuovi parcheggi e la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, oltre all’allargamento della strada e la sua acquisizione da parte del Comune. Il secondo, invece, coinvolge la locale pista ciclabile e il secondo lotto di ampliamento (i lavori per il terzo lotto sono già stati progettati e individuati nei costi).



Il Comune è poi in attesa dei risultati relativi ad altri due bandi. Uno, realizzato assieme all’Unione dei Comuni – Cervasca dovrebbe accogliere 1.100.000 euro per realizzare una nuova ala della biblioteca e sistemare campi sportivi, aree verdi e parchi gioco su tutto il territorio comunale - e uno relativo al bando di realizzazione del nuovo asilo nido comunale, che sorgerebbe dove si trova attualmente la scuola dell'infanzia.