Hotel, weekend da (quasi) tutto esaurito a Ferragosto in Liguria, ma qualche offerta è ancora disponibile. Ecco dove

Anche quello di Ferragosto sarà un week end da tutto esaurito. Lo dicono i numeri di un'estate record le cui prenotazioni hanno superato i livelli di pre pandemia. Il settore turistico è ormai da anni uno dei più trainanti nell'economia italiana, e in Liguria non è da meno. Lo ha ricordato alcuni giorni fa anche il presidente della Regione Giovanni Toti.



Tutto esaurito (o quasi), dicevamo, e la conferma arriva da uno dei più frequentati motori di ricerca per hotel. Simulando una simulazione su Booking.com per due persone nel week end di Ferragosto abbiamo scoperto che già a distanza di una settimana sono poche le strutture, soprattutto nel Tigullio con posti disponibili.



In centro storico, prendendo in considerazione strutture per un budget massimo di 300 euro a notte per una camera matrimoniale, abbiamo trovato sei soluzioni: la più economica è una camera all'Albergo Posta di via Balbi, dove per due notti si spendono 338 euro, più 7 euro per la prima colazione. La struttura ha però solo due camere disponibili con questa offerta.



Salendo di prezzo si va all'Hotel Acquario in via San Pancrazio, dove per la stessa tipologia di soggiorno si spendono 351 euro. Il più caro tra i sei presi in considerazione è il Best Western Hotel Metropoli in piazza Fontane Marose, che offre il servizio di taxi gratuito dall'aeroporto. Qui per una camera matrimoniale si spendono 402 euro a cui si aggiungono 8 euro per la colazione.



Nel Tigullio sotto i 600 euro non sono più disponibili hotel a Santa Margherita Ligure, dove si trova una sola struttura ancora libera: il Barbie Studio Apartment a 350 metri dalla spiaggia di Rapallo. In questa struttura il prezzo per il week end di Ferragosto è di 448 euro, ma è rimasta una sola camera disponibile con questa offerta.



A Rapallo sotto i 500 euro è rimasta una camera a Villa Angel, dove si spendono 473 euro. Sono disponibili. A Chiavari si può pernottare all'Albergo Santa Maria per 470 euro, ma anche in questo caso rimane una sola camera.