I luoghi della comunità per ridare vita ai piccoli comuni: si concretizza l'ultimo progetto di Lido Riba, compianto presidente di Uncem Piemonte

L'ultimo progetto del presidente Uncem Piemonte Lido Riba - prima della sua morte, un mese fa - è proiettato al futuro. Perché riguarda i "luoghi della comunità", nuovi centri multiservizio dove i paesi si ritrovano e nei quali si contrastano spopolamento, spaesamento, desertificazione commerciale.

L'ultimo progetto del Presidente Riba era nato nel 2019, proposto e finanziato dalle Fondazioni CRC e CRT. Si è mosso durante l'emergenza pandemica e si è concluso qualche settimana fa con la presentazione del dossier Uncem sui "luoghi di comunità, nuovi centri multiservizio", a pochi giorni dal lancio del bando di Regione Piemonte sulle botteghe dei servizi.



L'idea del Presidente Riba - conclusa dal Presidente Colombero - era di offrire un'analisi e delle prospettive di crescita per tutti quei Comuni dove non sono presenti esercizi commerciali. Sono circa 350 in Italia, e altri 500 sono a rischio desertificazione, con un solo esercizio rimasto. 95 in Piemonte, oltre a 200 frazioni (senza negozi) di Comuni. Non vi sono più negozi e bar, dunque manca l'ancoraggio della comunità: "in molti Comuni non vi sono più spazi dove incontrarsi, passare qualche ora di relax, condividere idee e proposte", evidenziava Riba. Punto fermo, la legge 158 del 2017, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni". Prevede all'articolo 2 comma 2 che "i piccoli Comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale". Ecco il percorso: "Nei nostri paesi - evidenzia Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte - dobbiamo creare luoghi fisici e di facile riconoscimento da parte delle comunità. Un fulcro di opportunità che risulti così essere un riferimento importante per i cittadini, in particolare nei paesi a rischio desertificazione commerciale". I "luoghi della comunità" - unendo spazi di vendita, acquisto, servizi, identificazione, socializzazione, somministrazione - sono un'opportunità moderna per lo sviluppo locale, forte dell'innovazione e della ricerca applicata a nuovi stili di vita e di organizzazione delle attività economiche dei territori.