Successo di pubblico per il concerto "Memorial Walter Crivella" a Garessio

In una splendida cornice di pubblico che affollava Piazza Battuti Parvi si è svolto venerdì 5 agosto a Garessio il concerto " Memorial Walter Crivella ", indimenticabile presidente della Banda di Garessio per ben 18 anni dal 1997 al 2015.

In occasione di questo concerto i due sodalizi hanno suggellato il loro gemellaggio ed hanno rallegrato ed emozionato il pubblico con una scaletta di brani eseguiti magistralmente dalle due bande guidate dai maestri Isaac Carrara, Gianni Vinai, Mattia Brignacca e per la Filarmonica Valerio Semprevivo.

In chiusura della serata le due formazioni si sono riunite per ringraziare il pubblico con l'esecuzione di due brani di grande effetto tra cui l'inno di Mameli che il pubblico ha seguito in piedi. Al termine un lungo applauso ha salutato gli orchestrali con l'auspicio di poter rivivere una serata di musica e spensieratezza come quella appena trascorsa ma anche con l'augurio per il prossimo evento di poter disporre da subito delle sedie che soltanto pochi minuti prima del concerto sono arrivate grazie ai musici del corpo bandistico.