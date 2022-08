Busca, atti vandalici in frazione San Rocco: il Comune ha sporto denuncia

Ha sporto denuncia il Comune di Busca, a seguito della scoperta di alcuni atti vandalici operati da ignoti nell'area verde di frazione San Rocco. Ciottolato e cordoli in legno divelti, tavoli in pietra distrutti, detriti ovunque e possibile pericolo, specie in vista della locale festa patronale (e della cui sistemazione si è occupato il comitato frazionale).

Il Comune ha deciso di rivolgersi, per i rilievi, alla polizia Municipale. Che poi ha provveduto a comunicare il reato ai carabinieri.

"Grazie alla rilevazione da parte del comandante Gianluca Acchiardi, abbiamo denunciato i fatti e faremo di tutto per risalire ai responsabili - ha detto il sindaco Marco Gallo - . Si tratta di atti vandalici che non possono essere ignorati. Dispiace per i volontari del Comitato che si occupano della manutenzione ordinaria dell’area e per i residenti, fra cui molti bambini, che usufruiscono del parco".

"L’area verde di San Rocco è stata teatro lo scorso anno del progetto Re&Ti (Risorse educanti e Territori Inclusivi), nato dal welfare territoriale WeCaRe (Welfare Cantiere Regionale), che ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi della zona in un percorso di consapevolezza partecipata delle aree comuni - ha aggiunto l'assessore Lucia Rosso - . In autunno, grazie al progetto Giovani in contatto, abbiamo intenzione di proseguire il percorso avviato. Questi episodi vanno perseguiti, ma non devono essere motivo di scoraggiamento: proseguiremo il percorso di attivazione della comunità, nella convinzione che solo un impegno condiviso può portare buoni frutti".