Giornata al mare si trasforma in tragedia: muore per un malore un 63enne di Bricco di Cherasco

Soccorsi mobilitati, ma tragicamente senza esito positivo, ad Andora dove, nella mattinata di ieri 7 agosto, è stato lanciato l'allarme per una persona notata in difficoltà mentre si trovava in mare in prossimità della spiaggia libera attrezzata "Amici".

Vani i tentativi di salvataggio messi in pratica dai presenti e dai bagnini, che hanno recuperato l'uomo di 63 anni e l'hanno messo a disposizione del personale della Croce Bianca andorese e dell'automedica Sierra 2.

La persona deceduta è Tomasino Testa, residente a Bricco di Cherasco e dipendente della ditta Abet Laminati di Bra. Il funerale sarà celebrato mercoledì 10 agosto, alle 10, nella chiesa di San Grato a Bricco.

Testa era al mare con la moglie Luciana Abrate, che ha assistito impotente alla tragedia. Oltre alla donna, il 63enne lascia il figlio Marco, le sorelle Giovanna e Margherita e il fratello Dino, oltre ad amici e parenti.