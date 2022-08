Rimosse le due frane sulla strada tra Limone e Casterino: oggi il probabile recupero delle vetture

Due frane ieri, nel pomeriggio, lungo il sentiero che collega Limone Piemonte con Casterino, comune in territorio francese. Tre vetture sono rimaste bloccate, fortunatamente senza alcuna conseguenza né per le persone coinvolte né per i mezzi, che già in giornata potranno probabilmente essere recuperati.

Il sindaco di Breil Sur Roya ha infatti pubblicato un aggiornamento sulla situazione, evidenziando come la strada siastata sgomberata già nella serata di ieri, mentre un'altra zona, sempre interessata da smottamenti, sarà liberato nel corso della mattinata di oggi. Il suo grazie alle squadre del Dipartimento strade delle Alpi Marittime.

Ieri sera le famiglie bloccate, di cui due del Savonese, con casa a Limone Piemonte - due coppie, entrambe con un bambino - sono state riaccompagnate a casa, dai mezzi dei vigili del fuoco di Cuneo, intervenuti assieme alla Gendarmerie, che ha provveduto a soccorrere i passeggeri della terza vettura rimasta bloccata.