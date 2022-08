Per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale a Sant'Albano Stura che ha visto coinvolti due auto e un trattore. Il sinistro poco prima delle 8 di lunedì 8 agosto sulla circonvallazione che, al momento (ore 8.45) risulta bloccata.

Sul posto i vigili del fuoco di Fossano, due equipe dell'emergenza sanitaria, carabinieri e polizia stradale.