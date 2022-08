Arredare il soggiorno in stile minimal

Vi state trasferendo o volete rinnovare l’arredamento del vostro salotto puntando su un soggiorno minimal? Se non siete esperti e avete bisogno di consigli, in questo articolo troverete suggerimenti di tutti i tipi, sia quelli base su colori e forme, sia quelli più specifici.

Scegliere i colori giusti

Quando decidiamo di arredare il soggiorno, una delle prime cose su cui fare chiarezza sono proprio i colori che vogliamo vedere nella stanza, nelle diverse tonalità e ripetuti sui vari elementi di arredamento presenti.

In linea generale, i colori di un soggiorno minimal si concentrano su tonalità neutre e chiare, specialmente sui colori del grigio, beige e marrone. Talvolta può capitare si trovare una stanza in stile minimal caratterizzata da colori pastello come un rosa cipria molto delicato con forti contrasti creati da colori decisi come il nero, il rosso o il marrone scuro. Questa tecnica ha lo scopo di rendere lo spazio meno uguale e noioso grazie all’introduzione di un colore che spicca maggiormente e dona originalità al soggiorno, sempre rispettando i gusti di chi vivrà lo spazio.

Acquistare mobili minimalisti

Uno dei fattori impossibile da trascurare quando si arreda il soggiorno è sicuramente l’acquisto di tutti i mobili, rigorosamente realizzati in stile minimal per rimanere in linea con la nostra idea di arredamento. Da sapere quando si punta su uno stile minimalista, è che lo spazio non viene riempito al massimo, anzi: una stanza in stile minimal significa che spesso verranno evitati i complementi d’arredo e si opterà solo per i mobili davvero necessari.

Se vogliamo arredare il nostro soggiorno in stile minimal, sceglieremo quindi mobili caratterizzati da forme semplici e texture lisce, senza fronzoli e nulla che non sia indispensabile. L’intento di un mobile minimal sarà sicuramente quello di creare un’atmosfera elegante nel soggiorno, senza aggiungere elementi “in più”. Come abbiamo accennato prima, è fondamentale non riempire tutto lo spazio a nostra disposizione se scegliamo uno stile minimal, in quanto un mobile appartenente a questo stile necessita di spazio vuoto intorno a sé per poter risaltare al massimo nella sua eleganza.

Questi suggerimenti valgono per tutti i mobili, dal divano letto minimal al tavolino di design, tutti elementi necessari in un soggiorno ma che devono essere selezionati e posizionati seguendo regole precise.

L’illuminazione in stile minimal

Come per ogni stanza della casa e qualsiasi stile di arredamento, non si può non parlare dell’illuminazione del soggiorno minimal. Una caratteristica fondamentale sempre presente negli ambienti arredati in questo stile è una buona illuminazione, ancora meglio se basata sulla luce naturale che si riflette sugli elementi d’arredamento da noi scelti e rende lo spazio più ampio e arioso.

Nonostante un soggiorno con grandi finestre sia il sogno di tutti, non sempre è possibile realizzare le nostre fantasie. In questo caso, sarà necessario puntare sull’illuminazione artificiale restando sempre fedeli allo stile minimalista del nostro soggiorno. Come per i mobili, anche le fonti di luce minimal saranno caratterizzate da forme semplici ed essenziali oltre ad essere monocolore e lisce.

Tra gli elementi di illuminazione più gettonati nei soggiorni minimal spiccano di certo le lampade realizzate in metallo e in vetro, materiali apparentemente leggeri e che aiutano la luce a diffondersi in tutta la stanza. Infatti, nel soggiorno minimal è fondamentale creare una luce diffusa e calda che ci aiuti a rilassarci nel nostro tempo libero.

Suggerimenti per decorazioni minimal

Certo, un soggiorno minimal non sarà decorato come uno in stile shabby chic, ma ciò non significa che sarà completamente vuoto.

Tra le decorazioni migliori per un soggiorno in stile minimal, al primo posto troviamo i quadri e poster minimalisti, caratterizzati da due colori contrastanti tra loro che molto spesso sono il bianco e il nero. Sono benvenute anche le candele dalla forma essenziale che aiutino a riscaldare l’atmosfera del salotto e creare una luce unica.