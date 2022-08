A Boves la mostra “Fusione artistica tra immagini e colore”

In occasione dei festeggiamenti patronali di San Bartolomeo torna l’attesissima mostra nella ex Confraternita Santa Croce.



Quest’anno sarà una doppia esposizione dove scoprire le opere degli artisti Angelo Ponti e Luciana Audisio Angelo Ponti è nato a Varedo (MB) il 30 marzo 1941.



“La mia passione per le arti figurative nasce in età giovanile ma è nella pittura che ho trovato la mia massima espressione – spiega il pittore -. Una passione che mi ha spinto a frequentare un corso di Belle Arti presso il castello sforzesco di Milano. Grazie a questo corso ho potuto perfezionare la tecnica di pittura a olio e la tecnica delle incisioni. Una tecnica, quest’ultima, che mi ha permesso di collaborare con i migliori editori per la costruzione e la realizzazione dei libri”.

Originaria di Fossano, dove risiede tuttora, Luciana Audisio inizia il percorso artistico seguendo i corsi di disegno del Maestro Marcus Parisini.

Si avvicina all’acquerello grazie alla cara amica pittrice Ada Perona che le trasmette gli insegnamenti basilari.



Affascinata dalla freschezza dei colori, dagli effetti di chiaroscuro che si ottengono con questa tecnica, prosegue con il Maestro Roberto Andreoli presso l’associazione “Le Signore della Pittura” a Mondovì e partecipa a workshop in tutta Italia con importanti maestri acquerellisti.





Espone in numerose mostre in Piemonte e Liguria, esegue con gioia ritratti su richiesta.



L’inaugurazione della mostra dal suggestivo titolo “Fusione artistica tra immagini e colore” sarà inaugurata giovedì 18 agosto alle ore 18,30.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dal 18 al 29 agosto con orario: feriale 20,30-23 e festivo 16,30-19,30 e 20,30-23.