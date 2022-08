Conto alla rovescia per Ciüsa Duvarta: fervono i preparativi per la 22ª edizione

Manca sempre meno alla 22ª edizione di Ciüsa Duvarta, in programma dal 26 al 28 agosto a Chiusa di Pesio.

L’edizione 2022 prenderà il via venerdì 26 alle 19:30 nella splendida cornice di piazza Cavour con l’apericena sotto le stelle animato da due ospiti d’eccezione: Gabriele Giudici in consolle e Michele Cera alle percussioni. Protagonista della scena dance internazionale, JUDICI è stato ospite dei principali Festival europei come l'Amsterdam Dance Event e l'International Music Summit Ibiza. Collabora con artisti quali David Guetta, Don Diablo, Oliver Heldens e Afrojack. Tra i pezzi della sua discografia ricordiamo Pump It Up (oltre 4 milioni di stream su Spotify) con Bright Lights e Molino.

Nel frattempo, fervono i preparativi degli allestimenti curati dagli agricoltori che, di edizione in edizione, stupiscono il pubblico con originali installazioni di balle di fieno realizzate con impegno, passione e creatività nelle serate che precedono la domenica, la giornata dell’attesissima fiera nonché il momento clou della manifestazione in cui il centro storico si trasforma in un vero e proprio mercatino all’aperto fatto di tradizione, agricoltura, artigianato, enogastronomia, arte, mercatino delle pulci e attività.

Gli espositori e i venditori interessati a partecipare hanno tempo fino a sabato 20 agosto alle 17 per inviare la domanda via mail o consegnarla a mano all’ufficio turistico di piazza Cavour 13. Per maggiori informazioni, consultare il regolamento e scaricare la modulistica, visitare il sito del Comune di Chiusa di Pesio: bit.ly/ciusa-duvarta-22