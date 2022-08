Una grande vittoria del territorio: Melle è "città del formaggio 2022"

Il paese di Melle è stato insignito dal Presidente dell’ONAF come “Città del formaggio 2022” mediante la consegna di una targa che verrà affissa ad ingresso paese e nelle attività e sta ad indicare l’unione tra il territorio e la tradizione della produzione del Toumin dal Mel.

Lo scorso 5 agosto si è svolta nella sala consigliare del Comune di Melle la cerimonia ufficiale di riconoscimento e nomina di Melle come “Città del Formaggio 2022”.

Il delegato ONAF Pier Battaglino ha consegnato al sindaco Giovanni Fina ed al presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Toumin dal Mel Luciano Roggero la targa/cartello che verrà apposta ad ingresso paese come vetrina per i consumatori e turisti.

“Questa assegnazione ci riempie di orgoglio e gratitudine”, con queste parole il sindaco Giovanni Fina ha aperto il suo discorso per poi continuare che “questo riconoscimento arriva dopo anni di lavoro con le passate Amministrazioni comunali e la presente squadra, assieme ai 5 produttori di questo formaggio, ai comuni e “municipi” limitrofi e all’ Unione Montana e BIM. Un lavoro che mira alla salvaguardia della tradizione e del patrimonio turistico e paesaggistico del nostro comune e della Valle Varaita tutta”.

L’ intervento del presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Dovetta, ha specificato che “Il paese di Melle deve servire agli altri comuni della Valle come esempio di ottima collaborazione tra amministrazione, giovani, attività e associazioni; questo permette di salvaguardare il territorio, la tradizione e poter così creare nuove opportunità per i giovani ma non solo”.



Anche il presidente del BIM Gallo Marco ha ribadito “l’importanza di questi riconoscimenti proprio per il territorio, a livello totale, per il turismo e la ripartenza della Nostra Valle e per far conoscere sempre più le eccellenze del territorio”. “Trovarsi accanto a nomi importanti e storici di formaggi nazionali come la mozzarella di Gioia del Colle o l’Asiago o locali conosciuti come il Murazzano ci invoglia ulteriormente a fare e concentrarci per salvaguardare questo prodotto e farlo conoscere al consumatore, superando le molte difficoltà legate soprattutto alle dimensioni delle 5 attività che oggi producono il Toumin dal Mel” queste invece le osservazioni del presidente Roggero.

Melle è stato scelto per la grande forza imprenditoriale e la voglia di tutelare e preservare la tradizione ed il territorio che contraddistingue il piccolo comune nella provincia di Cuneo, grazie alla grande collaborazione con le Associazioni Comunali quali la ProLoco e gli Alpini ma anche grazie ai giovani ed alle molte attività che quotidianamente credono ed investono nel comune. Queste le motivazioni dell’assegnazione spiegate dal Delegato Battaglino.

Lo storico Toumin dal Mel viene prodotto oggi nei comuni di Melle e Frassino in media bassa Valle Varaita dal latte crudo vaccino ottenuto da razze rustiche di vacche quali la Piemontese, la Pezzata Rossa, la Pustertaller e la Bruna che vengono allevate in Valle ed alimentate prevalentemente con foraggio fresco o fieno oppure mantenute al pascolo quando il clima lo consente. Il latte viene lavorato a temperatura ambiente con l’aggiunta di caglio di vitello liquido; alla rottura della cagliata viene inserito nelle apposite forme per darne la consueta forma circolare per poi essere avviato alla stagionatura.

Questa può essere breve di pochi giorni presentando un gusto intenso di latte fresco e quasi assenza di crosta oppure più “lunga”, fino ad un massimo di 30 giorni circa con sapori più intensi e presenza di crosta di color panna. La pasta è morbida e quasi sprovvista di fori, la crosta è edibile. Il Toumin dal Mel si può riconoscere dal Logo de Consorzio che tutela i produttori e garantisce il rispetto del rigido Disciplinare di produzione, garanzia di sicurezza e storicità per il consumatore finale.

Dalla settimana prossima a Melle inizieranno i festeggiamenti della 48ª Sagra del Toumin dal Mel, che quest’anno, dopo 2 di stop per la pandemia, vuole proprio ripartire dal Toumin dal Mel con una serata di presentazione e degustazione guidata assieme ad un piccolo paniere di prodotti locali il venerdì 12 agosto ed un mercato dei formaggi nel cuore del mercato della domenica 14 agosto.