Dopo 34 anni agli sportelli del Comune Mariagrazia Uanin va in pensione

Dopo 34 anni negli uffici dell’Amministrazione comunale, oggi è l’ultimo giorno di lavoro per Mariagrazia Uanin, impiegata molto conosciuta e apprezzata da utenti e colleghi, allo sportello dei servizi sociali alla persona, al primo piano di “palazzo Italia”, in piazza Cavour. Da domani sarà in pensione.

Nata a Borgo San Dalmazzo, maestra d’asilo, iniziò a lavorare per il Comune il 1° aprile del 1988 come puericultrice al Jean Monnet di Saluzzo, città dove arrivò in seguito al trasferimento del padre Carabiniere di origini friulane. L’Arma è nel destino di famiglia e Mariagrazia ha sposato poi un carabiniere ora in pensione.

All’asilo lavorò fino alla gestione dello stesso da parte di una cooperativa, passando all’ufficio Informagiovani. “In un momento in cui il servizio interessava una fascia allargata di persone, non solo giovani ed era punto di riferimento informativo e di orientamento in vari settori, dal lavoro alle attività culturali”.

In seguito il passaggio ai servizi alla persona. “Sono state tutte e tre esperienze molto belle con il pubblico. E’ stato stimolante lavorare in questa direzione, cercando di esaudire le richieste, spesso anche con la fatica di comprenderle ma che mi hanno dato molta soddisfazione e la bella emozione di essere di aiuto agli altri e alla comunità. Ho avuto sempre un rapporto molto bello con i colleghi e questo mi ha aiutato". Una stima che è reciproca.

Lascia quindi con un po’ nostalgia lo sportello, pur felice di dedicare, da adesso in avanti, maggior tempo ai suoi nipotini Orlando e Anna Giulia.