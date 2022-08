Nuova rappresentazione della Saluzzo Opera Academy nei giardini dell'Apm di Saluzzo

La Saluzzo Opera Academy nel mese di agosto propone una nuova rappresentazione operistica nella suggestiva location dei giardini della Scuola APM. I giovani aspiranti cantanti lirici saranno impegnati nell’esecuzione del Don Giovanni, Opera in due atti di W.A.Mozart, libretto di L. Da Ponte.



Da fine luglio si sono susseguite nei locali dell’APM prove individuali e collettive tutte improntate ad affrontare una delle opere più complesse del repertorio mozartiano.



Saranno circa una settantina, tra cantanti e orchestrali, i giovani impegnati nella rappresentazione che andrà in scena dal 17 al 19 agosto alle ore 20.



Come già avvenuto nella rappresentazione di luglio, anche ad agosto saranno presenti nell’orchestra della SOA alcuni giovani di Obiettivo Orchestra che daranno il loro supporto all’organico strumentale.



L’Accademia dell’Opera di Berlino è tra le Istituzioni più importanti nell’ambito della formazione operistica europea; ha preparato negli anni i giovani talenti e avviato carriere musicali.



La Summer School è un’occasione per consentire ai giovani musicisti di migliorare la loro padronanza dei linguaggi fondamentali dell'opera e di venire a contatto con la cultura e il territorio italiano.



La regia del Don Giovanni è affidata a Noa Naamat.



Dirige il Maestro Kevin Class.



Ingresso libero su prenotazione al link presente sul profilo Facebook della Saluzzo Opera Academy oppure segreteria APM, tel. 0175 47031



Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito web www.saluzzooperaacademy.com