Bocce, petanque: due medaglie per l'Auxilium Saluzzo ai campionati italiani a coppie

Un fine settimana positivo con la specialità petanque in evidenza per la Bocciofila Auxilium Saluzzo: nello scorso fine settimana erano in programma i campionati italiani a coppie di tutte le categorie.

Per il sodalizio saluzzese del presidente Maria Grazia Lingua, due medaglie nella categoria A che si è tenuta a Gressan, presso la Bocciofila Le Carreau, in Valle d’Aosta: per gli uomini argento per la coppia composta da Silvio Oberto e Fabio Brondino battuti in finale per 3 a 7 dalla formazione del San Giacomo di Imperia con Saverio Amormino e Walter Torre.

Per le donne bronzo per Chiara Mellano e Nicole Masseilot sconfitte per 2 a 13 in semifinale dalle giocatrici dell’Abg Genova con Laura Cardo e Serena Sacco. Direzione arbitrale di Bruno Costamagna.