Ciclismo strada: Elisa Balsamo tra le convocate per gli Europei di Monaco 2022

La prova in linea delle Donne Elite, in programma domenica 21 agosto, chiuderà il programma del ciclismo su strada agli Europei di Monaco 2022.

Un'edizione particolare, all'interno di una kermesse multisportiva (European Championships) che avrà luogo nella città tedesca a partire da giovedì 11 agosto.

Nell'elenco delle convocate del CT Paolo Sangalli, tra le altre, la peveragnese della Trek Segafredo, Elisa Balsamo.

Prova di 128,3 chilometri, con partenza da Landsberg ed arrivo a Monaco di Baviera.

LE CONVOCATE AZZURRE

Elisa Balsamo – Trek Segafredoù

Marta Bastianelli – Fiamme Azzurre – UAE Team Emirates

Rachele Barbieri – Fiamme Oro - Liv

Maria Giulia Confalonieri – Fiamme Oro - Ceratizit WNT Pro Cycling

Barbara Guarischi - Movistar

Elena Cecchini – SDS Works – Fiamme Azzurre

Ilaria Sanguineti – Valcar - Travel Service

Arianna Fidanza – Bike Exchange Jayco

Il CT Paolo Sangalli (Federciclismo.it): “Si tratta di un Campionato Europeo per ruote veloci. Come al solito ci giocheremo la sfida con l’Olanda. Lorena Wibes sarà il punto di riferimento. Vedremo una corsa ricca di attacchi da parte di tutte quelle nazioni che non vogliono arrivare in volata. Può succedere di tutto e noi dovremo essere bravi a capire le varie situazioni di corsa. Concludo dicendo che andiamo a giocarci questa maglia con grande rispetto delle avversarie, ma senza timore di nessuno”.