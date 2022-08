Corsa in montagna, tutti i titoli regionali: Podistica Valle Varaita sugli scudi

Sabato 6 agosto a Ceppo Morelli (VB), si è concluso il Campionato Regionale Assoluto di Corsa in Montagna, giunto alla terza prova in occasione del 1° Trofeo Alfredo Barbieri. La manifestazione era inoltre valida come 5° prova del Trofeo Eco Regione Piemonte.

La prova di giornata ha visto il successo del lombardo Sergio Bonaldi (Pegarun) davanti a Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita), primo dei piemontesi al traguardo, a precedere il compagno di club Simone Giolitti, e Andrea Menegaz (ASD Caddese). Prima donna al traguardo Paola Varano (ASD Bognanco), 16ma assoluta; alle sue spalle completano il podio di giornata Maria Giovanna Cerutti (GSA Valsesia) e Eufemia Magro (ASD Dragonero).

Per quanto riguarda il campionato regionale individuale assoluto, menzione speciale per la Pod. Valle Varaita che porta a casa complessivamente sei titoli regionali dei dodici in palio.

Questi i vincitori.

ASSOLUTI MASCHILI. Manuele Solavaggione è il nuovo campione regionale; sul podio con lui Davide Mattio (Pod. Valle Varaita) e Carlo Torello Viera (GSD Genzianella).

ASSOLUTI FEMMINILI. Il titolo regionale va ad Eufemia Magro che precede Maria Giovanna Cerutti (pari punteggio per le due atlete con una differenza, a vantaggio della Magro, per quello che riguarda il terzo miglior punteggio). Terza piazza per Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti).

CLASSIFICHE DI CATEGORIA.

UOMINI. Il titolo regionale u23 va a Luca Paul Beitone (Pod. Valle Varaita) mentre quello juniores è per Simone Giolitti. Nelle categorie master, Carlo Torello Viera è il campione regionale SM40, Paolo Madrigrano (GSA Valsesia) SM45, Davide Tosetti (Fulgor Prato Sesia) SM50, Aldo Delgrosso (GSA Valsesia) SM55, Adriano Perotti (Pod. Valle Varaita) SM60, Marino Portigliotti (GSA Valsesia) SM65, Carluccio Chiara (GSA Valsesia) SM70.

DONNE. Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita) si laurea campionessa regionale juniores, non assegnato il titolo u23. Per le categorie master, Eufemia Magro, oltre ad aver vinto il titolo assoluto, conquista anche quello della categoria SF45. Il titolo regionale SF50 va a Morena Almonti (Pod. Valle Varaita), quello SF55 a Loredana Fausone (Brancaleone Asti), mentre Maria Giovanna Cerutti è campionessa regionale SF60, Maria Maddalena Borretta (Vittorio Alfieri Asti) SF65 e Daniela Bruno Di Clarafond (ASD Dragonero) SF75.