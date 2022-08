Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova sta completando il roster

Dopo aver provveduto all’ incombenza istituzionale della formalizzazione dell’ iscrizione ai Campionati sia di Serie C che di serie D maschili, in casa VBC MONDOVI’/VILLANOVA si sta alacremente lavorando sugli organici delle formazioni.

In serie C alla guida tecnica è stato confermato Massimo Bovolo, mentre Sergio Fenoglio sarà il team manager e dirigente accompagnatore della squadra.

Per quanto concerne il roster sono stati confermati il palleggiatore Diego Fabiano, gli opposti Leonardo Genesio e GianLuca Maccagno, i centrali Davide Bertano, Matthias Berutti e Matteo Caldano (lo scorso anno protagonista in A2 con la prima squadra), gli schiacciatori Alex Bertolino, Filippo Corbelleri e Fabio Garello, i liberi Matteo Basso e Fenoglio (anch’ egli lo scorso anno protagonista in A2 con la prima squadra).

Le novità sono rappresentate da due importanti rientri: il giovane palleggiatore Lorenza Penta, classe 2003, che ha già giocato per due stagioni nelle formazioni giovanili monregalesi e lo scorso anno ha vestito la maglia del Cuneo, e lo schiacciatore Marco Garelli, prodotto del vivaio monregalese con cui ha disputato due stagioni in A2 e due a Savigliano, una in B culminata con la promozione e la scorsa in A3.

Senza dubbio la formazione monregalese si presenta particolarmente intrigante e, almeno sulla carta, sicuramente in grado di essere protagonista e poter dire la sua sino alla fine. In ogni caso i dirigenti restano comunque ben vigili ed attenti qualora dovesse presentarsi una qualche favorevole occasione da prendere al volo onde migliorare ulteriormente il livello della rosa. Conferma della guida tecnica anche per il gruppo della serie D, che sarà sempre allenato da Loris Ferrero. Per quanto concerne il roster si sta lavorando sui nomi dei giocatori, fra conferme e volti nuovi che arrivano dal gruppo dell’ U.19.

L’ obbiettivo conclamato per questo gruppo è quello di allestire una formazione capace di coniugare la crescita dei tanti ed interessanti giovani dell’ organico per poter permettere loro di essere pronti quanto prima al salto in prima squadra con l’ ottenimento di risultati di prestigio.