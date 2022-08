A Savigliano torna l'ottava edizione del Raduno Alpini della Piana cuneese

A chiusura del fine settimana, domenica 4 alle 8 ammassamento presso la sede del gruppo locale in corso Caduti sul Lavoro e inizio della sfilata con la partecipazione della Banda Musicale Città di Savigliano e della Banda Musicale Filarmonica Narzole se con arrivo al monumento in piazza Spertino e la deposizione della corona in Onore di tutti i Caduti, proseguimento verso via Muratori, viale 1 Maggio, via Trossarelli in direzione di piazza Santarosa e deposizione della corona in onore dei partigiani Barberis e Chiaromonte.