Coronavirus: ad Alba 167 i residenti positivi al virus

167: il numero delle persone positive al Coronavirus ad Alba. I dati, aggiornati al 9 agosto dalla Regione Piemonte, parlano anche di 16 ricoveri di cui zero in terapia intensiva. Tra i ricoverati sono inclusi anche malati provenienti dal territorio di competenza dell'Asl Cn2.

Intanto continuano le quarte dosi per le persone fragili: sono 2683 i residenti albesi a cui è stato sommistrato l'ulteriore booster.

Ad Alba sono 25.571 con almeno una dose, 24.072 con due dosi, 20.438 con tre dosi.



Ricordiamo che il Piemonte è in "zona bianca" e che, dal 16 giugno scorso, le norme vigenti anti Covid19 sono le seguenti: è obbligatorio utilizzare le mascherine FFP2 per accedere e utilizzare navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Inoltre, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cioè mascherine almeno chirurgiche) i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

L’obbligo di indossare le mascherine non è previsto per:

bambini sotto i 6 anni di età;persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua l’attività sportiva; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.