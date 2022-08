Covid-19, in Granda continua la discesa dei contagi: sono 1.783 negli ultimi sette giorni

Piemonte sempre sugli scudi nella gestione della quarta ondata del Covid-19. Secondo i dati della Regione - relativi agli ultimi sette giorni - l'incidenza della malattia si attesta su 351,2 casi ogni 100.000 abitanti, il 7,2% dei posti letto ordinari risultano occupati come l'1,9% delle terapie intensive. La positività dei tamponi risulta al 7,7%.

La nostra provincia di Cuneo vede 255 casi medi giornalieri nell'ultima settimana e un totale di 1.783 casi negli ultimi sette giorni. In generale, la Granda stabilisce una variazione, negli ultimi giorni, di -19,8%.

In Piemonte già somministrate 360.000 quarte dosi

In Piemonte, su tutta la popolazione vaccinabile, il 96,4% ha aderito alla campagna e l'84,5% ha concluso il ciclo primario con monodose o doppia dose. I non aderenti sono circa 479.000 di cui 130.000 over50 e 148.000 dai 5 agli 11 anni. 62.000 persone si sono immunizzate naturalmente, 16.000 e 15.000 rispettivamente.

Piemonte ancora in testa anche nella classifica per la somministrazione di quarte dosi: sono oltre 360.000, 13.000 da aprile. 2.900 le prenotazioni.