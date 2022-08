Muore mentre è in vacanza in Portogallo l'avvocata cuneese Cinzia Galvagno

L'avvocata cuneese Cinzia Galvagno è deceduta in Portogallo, dove si trovava in vacanza. E' successo ieri 8 agosto, anche se la notizia è iniziata a circolare solo oggi, nella tarda mattinata. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Classe 1967, la Galvagno era una stimata professionista con competenze in ambito penalistico, civilistico e amministrativo. Aveva lo studio in via Antonio Bassignano a Cuneo.

Non era sposata e non aveva figli. Era una grande appassionata di viaggi.

Non si conoscono al momento ulteriori dettagli. Si sa solo che è stata ricoverata d'urgenza, già nella giornata di ieri. Purtroppo, però, è deceduta in ospedale dopo poche ore.

La notizia ha destato profondo dolore e grande incredulità tra i colleghi del capoluogo. Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Cuneo, l'avvocato Claudio Massa, ha espresso il cordoglio suo personale e dei colleghi per l'improvvisa scomparsa della Galvagno. "Una notizia che mi lascia sbigottito. Prima che una collega era un'amica. Cinzia aveva iniziato il suo percorso professionale presso il nostro studio. Ha lavorato con noi fino ad una dozzina di anni fa. Non mi sarei mai aspettato di ricevere una notizia del genere. Abbiamo tutti un ottimo ricordo di lei, sia come persona che come avvocato".