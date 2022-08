Bomboniere matrimonio: le 3 tendenze del 2022

Siete alle prese con la scelta delle bomboniere per il vostro matrimonio e non sapete proprio come muovervi? Vi piacerebbe donare ai vostri ospiti dei portaconfetti originali e al tempo stesso utili, che non scadano nella banalità? Vediamo allora insieme quali sono le tendenze del momento: le bomboniere più gettonate nel 2022, che rimarranno di tendenza anche nei prossimi anni.

1. Bomboniere solidali

Le bomboniere solidali rimangono ancora le più popolari: la tendenza è esplosa anni fa ma si conferma di anno in anno e la cosa non ci stupisce. Parliamo infatti di portaconfetti che si possono trovare in varie tipologie: dalle classiche scatoline ai sacchettini di yuta, dunque esteticamente non si distinguono da quelli tradizionali. Celano però un significato davvero profondo, in quanto l’intero ricavato della vendita dei portaconfetti solidali viene utilizzato dall’organizzazione per finanziare i propri progetti. Scegliendo quindi delle bomboniere solidali per matrimonio si può compiere un gesto davvero nobile perché di fatto si sostiene un’organizzazione umanitaria senza rinunciare a dei portaconfetti bellissimi da donare ai propri ospiti. Le bomboniere solidali di Save the Children sono attualmente le più popolari e permettono di fornire un aiuto concreto ai bambini meno fortunati, in Italia e nel mondo. Hanno un costo assolutamente abbordabile e vale proprio la pena prenderle in considerazione: si possono ordinare direttamente online sul portale dedicato.

2. Bomboniere da mangiare

Tra le tendenze del momento troviamo anche le bomboniere da mangiare, composte solitamente da vasetti di marmellata o di miele opportunamente confezionati ed abbelliti per l’occasione. Anche questa è un’opzione che vale la pena prendere in considerazione. Si tratta tuttavia di un’alternativa originale e anti-spreco, perché generalmente un prodotto alimentare non rischia di essere accantonato in un cassetto o gettato. Bisogna però considerare che le bomboniere da mangiare hanno solitamente dei costi superiori, perché non bisogna solamente acquistare il vasetto di confettura o di miele ma lo si deve anche confezionare in modo carino per l’occasione. Bisogna dunque essere disposti a perdere un po’ di tempo e spendere qualcosa in più.

3. Bomboniere green

Altrettanto popolari al giorno d’oggi sono le bomboniere green e ne possiamo trovare di varie tipologie: la caratteristica che le accomuna è il fatto di essere sostenibili e naturali. È possibile ad esempio scegliere di acquistare delle piccole piante grasse e farle confezionare in modo carino per i propri invitati. In questo caso naturalmente i costi rischiano di essere piuttosto elevati e bisogna anche considerare il fatto che non tutti gli ospiti potrebbero gradire una pianta, che tra le altre cose è piuttosto scomoda da portare a casa seppur piccola. In alternativa, molto interessanti e popolari sono le matite sprout che vengono spesso scelte al posto delle bomboniere tradizionali e si trovano anche nel catalogo di Save the Children dunque nella versione solidale. La loro particolarità sta nel fatto che una volta terminata la matita, la si può mettere in un vaso con della terra per veder crescere una bella piantina. Originali ed economiche.