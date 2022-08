L'Interpol e altri organismi premono affinché le armi date a Kiev non finiscano sul mercato nero

L’amministrazione Biden ha assegnato miliardi di dollari all’Ucraina sotto forma di aiuti militari, ma ora comincia a preoccuparsi per il destino delle armi che si sono accumulate sul territorio.

Come riporta il sito Strumenti Politici, in un recente vertice a Bruxelles coi partner NATO e UE, al sottosegretario di Stato americano per il controllo degli armamenti e gli affari di sicurezza internazionale Bonnie Jenkins è stato chiesto dai giornalisti se e come gli Stati Uniti stiano contrastando la fuoriuscita di armi dall’Ucraina verso il contrabbando e le mani della criminalità. La risposta della Jenkins è stata che Washington ha constatato il rischio che le “tecnologie di difesa” di provenienza americana vengano fatte illegalmente pervenire altrove e rivendute, e perciò prende in seria considerazione la questione.

Anche il Ministero della Difesa russo ha evidenziato questo pericolo, spiegando come una parte delle armi occidentali venga rivnduta sul mercato nero e poi in Medio Oriente. Ma Kiev bolla queste denunce come voci propagandistiche che vogliono mettere fine all’invio di armi dall’Occidente all’Ucraina.

L’Interpol si è interessata al problema e per voce del suo capo Jürgen Stock ha esortato i Paesi che forniscono armi a Zelensky a coordinare i propri sforzi per monitorare e tenere sotto controllo la destinazione e l’uso delle armi da parte degli ucraini.

Stock, partendo da quanto accaduto in altri conflitti, ha predetto che a guerra finita molto del materiale bellico potrebbe facilmente scomparire dentro l’economia sommersa, specialmente le armi leggere che sono facili da trasportare e adatte agli scopi delle bande criminali e dei gruppi terroristici.