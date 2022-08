MG MotoStore, lo shop dedicato ai biker con extra sconto in carrello e opzione di pagamento rateale

Quella di MG MotoStore, è una proposta concepita per quanti desiderano vivere la propria passione per le due ruote in sicurezza e senza rinunciare allo stile. Alla base dell’e-commerce vi è la professionalità di chi lavora nel settore dal 1998, anno di fondazione del negozio di Palermo. I clienti, del resto, possono contare su accessori e abbigliamento dei top brand, assistenza dedicata, senza dimenticare le promozioni e gli sconti vantaggiosi.

Scorrendo tra le pagine del portale si incontrano tantissimi articoli, pensati per rispondere alle specifiche esigenze di ogni centauro. Tra questi, troviamo giacche moto estive, gilet, tute in pelle, caschi componibili, integrali o da motocross. Disponibile anche un’ampia selezione di accessori, che include supporti per smartphone, antifurti, interfoni, cupolini o navigatori GPS.

A disposizione dell’acquirente viene offerto un servizio di assistenza formato da professionisti e appassionati, in grado di risolvere qualunque dubbio. Può essere contattato via e-mail, tramite numero di telefono, WhatsApp e chat online.

Per quanto riguarda i marchi, sono stati scelti quelli che rappresentano un autentico punto di riferimento per i biker: AGV, Nolan, Rev’it, Schuberth, Belstaff, Alpinestars, Blauer e Tucano Urbano, solo per ricordarne alcuni.

Il fattore sicurezza non riguarda soltanto i prodotti che figurano in catalogo. Anche le modalità di pagamento pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o in tre rate del medesimo importo, grazie alla partnership con Scalapay.

Per scoprire tutte le occasioni di risparmio attualmente attive basta un tap sulla sezione “Outlet”. Qui sono raccolti diversi articoli, corredati da sconti che superano anche il 50%. I tempi di spedizione sono rapidi: 72/96 ore lavorative dalla data di evasione dell’ordine per quanto riguarda la nostra Penisola. Non solo, per importi superiori a 200 euro i costi di consegna si azzerano.

Infine, come autorevole biglietto da visita per MG MotoStore giungono i feedback verificati da Trovaprezzi.it, piattaforma specializzata nella selezione delle offerte più competitive.

