Nero Chocolat, il panettone di Ferragosto

Per celebrare al meglio il Ferragosto in compagnia di amici e parenti, Chocolat d'Art ha creato il Nero Chocolat, la rivisitazione del panettone per Ferragosto, con cioccolato e cubetti di pesche.

Gli ingredienti principali della nuova specialità sono: farina, burro di latteria, uova, zucchero, pesche semicandite, cioccolato fondente, massa di cacao e vaniglia.

La preparazione consiste nel realizzare un primo impasto con farina, uova, burro, zucchero e lievito madre. Una volta ottenuto un impasto liscio e asciutto, si lascia lievitare per circa 14/16 ore, fino a quadruplicarne il suo volume.

A questo punto sì impasta una mezz'oretta con burro, uova, zucchero, farina, pesche e cioccolato. Il tutto per una mezz'oretta, fino a ottenere impasto liscio e asciutto. Successivamente la ricetta prevede di farlo riposare per un’ora e infine lo si posa all’interno di pirottini da panettone.

Questi ultimi si fanno lievitare per circa sei ore; in seguito si decorano con la glassa e si cuociono per circa 35/55 minuti a seconda della pezzatura.

Una volta cotti si capovolgono affinché mantengano la forma e si fanno raffreddare in questa posizione per mezza giornata.





I prodotti sono tutti disponibili presso il punto vendita Chocolat D’Art, in via Sebastiano Grandis 6 a Cuneo.





Per maggiori informazioni e ordinazioni telefonare al 0171-601656

