Rendi magico il tuo giardino con un'amaca: tutto quello che devi sapere

Il giardino è sicuramente una sciccheria per le nostre case e nella bella stagione viverlo diventa un privilegio e un lusso indiscussi. In ogni momento della giornata, sia questo una mattinata tranquilla, un pomeriggio di riposo o una serata fresca che rinfranchi della calura diurna, qualche ora in giardino aiuta a rilassarsi, a godersi la natura, a restare un po’ in silenzio ad ascoltare l’estate o a godere della compagnia di amici.

Per questo sarà importante curare l’arredamento da giardino nel migliore dei modi scegliendo elementi adatti al relax.

Possiamo consigliare per esempio una bella amaca. Pensate a quanto è comodo, quasi ipnotico e rilassante il dondolio da godere con un’amaca in giardino, complemento d’arredo outdoor strumento di relax per antonomasia. Sonnecchiare o dedicarsi alla lettura del nostro libro preferito sospesi fra due alberi, all’ombra delle fronde, con un tavolino a fianco con una bella bibita fresca da sorseggiare a desiderio. Una meraviglia! Specialmente se alla comodità si abbina l’eleganza e la raffinatezza nella scelta del modello di amaca più adatta. E di amache ce ne sono per tutti i gusti, di tutti i tipi.

Amaca in giardino: tradizionale o moderna?

Le amache tradizionali sono quelle basiche: le classiche sedute in tela da fissare con le corde agli alberi o con le viti al muro esterno della casa. Le più conosciute e vendute e in certo senso le più comode e affascinanti. Ne esistono anche di matrimoniali che sono più ampie e consentono di godere di momenti di relax in compagnia del partner. Vi immaginate di passarci davanti senza provare l’impulso irresistibile di provarle? Assolutamente no. Chiunque ne veda una libera la proverà!

È questo l’elemento più suggestivo per un angolo del nostro giardino che ci farà fare un figurone con i nostri ospiti, specialmente se al posto di una sola amaca se ne potranno posizionare due. Per un effetto ancora più esclusivo si può scegliere di aggiungere un telo in alto per tutta la lunghezza dell’amaca che permette di usarla anche nelle giornate di pioggia.

Le amache tradizionali hanno anche il vantaggio di essere facili da montare e possono essere spostate dove si vuole e persino portate al seguito durante una scampagnata.

Le amache più moderne sono quelle autoportanti che assomigliano a una sedia a dondolo e se, da una parte, sono più adatte a qualsiasi giardino, anche quelli che non consentono di appendere quella tradizionale a due alberi vicini che potrebbero non esserci, dall’altra sono senz’altro meno suggestive.

Tra le amache più moderne oggi si trovano anche le amache a sedia. Comode, con una seduta morbida e profonda sono dotate di un gancio e un supporto adatto per essere fissato nel soffitto, nella tettoia in legno del terrazzo. Rendono suggestivo l’ambiente anche se non di grandi dimensioni e regalano lo stesso relax di un’amaca tradizionale per chi non vuole proprio dormire, ma stare seduto comodo dondolando sospeso.

Elementi imprescindibili

Per ogni modello che si sceglierà l’importante è valutare il materiale con cui è realizzato, la portata, cioè il peso che può sopportare, la lunghezza e che il rivenditore fornisca anche tutto l’occorrente per il fissaggio.