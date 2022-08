Chiusa Pesio, torna Equomondo: un modo diverso per aspettare Ferragosto

Venerdì 12 agosto nel cortile dell’ex ospedale in via Giovanni Mauro Chiusa di Pesio, alle ore 21, proiezione del film “Lunana, il villaggio alla fine del mondo”: la storia di un insegnante inviato a svolgere il suo incarico nel Bhutan, nella scuola più remota della Terra, in un villaggio glaciale lungo le pendici dell’Himalaya. Una storia ricca di suggestioni, ma anche occasione di riflessioni sui diversi stili di stare al mondo e sul senso stesso della vita. Lo spettacolo, realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione Cercando il Cinema, verrà offerto da equAzione a tutti gli spettatori.