Frabosa Sottana, a Miroglio la 15ª edizione del concorso di disegno e pittura per bambini

All’interno delle diverse iniziative estive di coinvolgimento e servizio che l’Associazione San Biagio ha promosso per residenti e villeggianti di Miroglio di Frabosa Sottana, una speciale citazione deve essere riservata a quella che prenderà avvio Venerdì 12 agosto.

Si tratta della 15a edizione del concorso di disegno e pittura riservato a bambini residenti, ospiti e villeggianti All’interno delle diverse iniziative estive di coinvolgimento e servizio che l’Associazione San Biagio ha promosso per residenti e villeggianti di Miroglio di Frabosa Sottana, una speciale citazione deve essere riservata a quella che prenderà avvio Venerdì 12 agosto.

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti i disegni che saranno esposto espliciteranno sicuramente la spontaneità semplice e genuina classica degli artisti in erba che verrà espressa attraverso la tipologia dei soggetti che verranno proposti e nelle loro rappresentazioni colorate che tradizionalmente contengono case, animali, fiori, montagne e spiagge assolate che di volta in volta compongono paesaggi o ambienti conosciuti o ricchi di riferimenti che hanno colpito l’immaginazione dell’artista.

I pannelli contenenti gli oltre 120 disegni pervenuti sino ad ora sono oggi in fase di allestimento e verranno posizionati nei consueti spazi all’interno della Chiesa Parrocchiale di San Biagio ove permarranno sino all’11 settembre quando, completati i festeggiamenti in onore del Nome di Maria, festa patronale del Borgo, gli stessi chiuderanno questa promettente estate.

Realizzati a tecnica libera con immagini intensamente colorate senza alcun vincolo per quanto riguarda le modalità espressive, su fogli di dimensione standard per poter essere facilmente riprodotti e proiettati in video la sera della premiazione, gli artisti in erba hanno dato libero sfogo al loro estro e alla loro interpretazione dei soggetti.

In questi giorni, come avvenuto anche negli anni trascorsi, altri elaborati perverranno sicuramente dai villeggianti e dagli ospiti che, con i loro familiari raggiungeranno le seconde case o prenderanno alloggio presso le strutture alberghiere che, nel periodo ferragostano, moltiplicano sempre l’ospitalità.

Nello stesso pomeriggio dell’inaugurazione dell’esposizione, quasi un preludio della giornata dedicata ai piccoli artisti in erba, i bambini presenti a Miroglio, ma anche quelli del circondario, sono invitati a realizzare in gruppo un murale, sul tema del Borgo, che verrà realizzato lungo il muro di contenimento del parco giochi: quasi un biglietto di invito, a tutti coloro che transiteranno lungo la strada che conduce alla parrocchiale e alla vicina borgata Reina, a visitare l’esposizione.

Il murale come è tradizione, rimarrà poi a ricordo dell’iniziativa e farà bella mostra di se per l’intero anno che ci condurrà alla prossima estate.

Venerdì 19 agosto, sempre all’interno della parrocchiale, si svolgerà poi la premiazione di tutte le opera realizzate; inoltre, agli artisti che parteciperanno alla serata, cui sono già state invitate anche le Autorità, riceveranno un riconoscimento identico per tutti, celebrativo della 15a edizione dell’iniziativa, che premierà in eguale misura il loro impegno; tra i bambini presenti saranno poi sorteggiati alcuni premi che sono stati omaggiati da diversi sponsor che hanno ritenuto di sostenere l’iniziativa.