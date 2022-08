Sonia De Castelli e Pino Milenr a Frabosa Sottana per una serata di canzoni e comicità

Cabaret e musica: un abbinamento ideale per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria. Con questo asso nella manica, Sonia De Castelli e Pino Milenr intratterranno il pubblico, con uno show esilarante che avrà come ingredienti: l’amarcord, il trasformismo, la recitazione, il divertimento, ma soprattutto la grande musica.



Parlando dello spettacolo, i protagonisti svelano «Due ore di risate in un vero e proprio viaggio nel tempo». Quindi appuntamento da segnare in agenda: “Torniamo indietro?!”, venerdì 12 agosto, ore 21, al Gala Palace di Frabosa Sottana (Piazza Sacco n.1).



Ingresso libero.



Organizzazione a cura dell’Associazione Turistica Mondolé.



Per informazioni: Infopoint Mondolé 0174.244481