Trofeo MotoEstate: per Arianna Barale buona la “prima”

Arianna Barale è nuovamente salita su una premoto3 a due anni esatti dal terribile incidente del Mugello e lo ha fatto in occasione del quarto round del trofeo MotoEstate, che si è disputato sul Circuito parmense di Varano de’ Melegari.

Per la giovanissima rider del Mc Bisalta Drivers Cuneo, salita su questo tipo di moto per la prima volta solo il sabato mattina, chiamata dopo un solo turno di prove libere di trova ad affrontare le qualifiche, è stata una grande giornata.

Arianna, che si ricorda ancora come si fa a guidare questi mezzi, pur gareggiando in una categoria mista, dove erano presenti moto di 1000 cc. superbike, è riuscita a classificarsi con il ventesimo tempo, mettendosi alle spalle ben nove moto ben più potenti della sua.

Decisa a migliorare ulteriormente ed a macinare chilometri di esperienza nelle Q2 della domenica mattina, tutto èstato azzerato dal nubifragio che si è abbattuto sul Circuito “Riccardo Paletti”.

Si va così direttamente alla gara delle ore quattordici ed al via ed Arianna (complice anche il fatto di non aver mai potuto provare la partenza prima con la nuova moto) parte troppo lenta, facendosi sfilare da quasi l’intero gruppo, gettandosi poi in una disperata rimonta che la vede superare poco a poco tutti gli avversari diretti, chiudendo in ventesima posizione dopo gli 11 giri della gara, risultando però terza di categoria, riuscendo a sxalire sul terzo gradino del podio.

“È stata una grande emozione risalire su una moto da Gp, a distanza di due anni esatti da quel brutto giorno - ha escalamto Arianna Barale -, diciamo che mi sono sentita subito a mio agio sulla Racetech 250, anche se è completamente diversa dalla moto che utilizzo nel campionato europeo. Il pochissimo tempo che ho avuto a disposizione durante il week end per prendere confidenza con la moto, è stato ostacolato dalle bandiere rosse, con conseguente soppressione dei turni di prova e dalla pioggia, impedendomi di poter migliorare ulteriormente. Ogni volta che entravo in pista, abbassavo di molto i miei tempi, trovando piano piano feeling con la moto. Il podio finale è stato il simbolo della giornata, tutto molto breve ma intenso ed emozionante. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di riuscire a trovare il budget per poter risalire stabilmente su una GP”.

Arianna e la famiglia desiderano ringraziare l’azienda De Bosses Jambon e tutti gli sponsor che la aiutano a proseguire nel suo sogno.