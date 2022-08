Atletica: Pietro Riva da record alla Corrida di Zogno

La XXV edizione della Corrida di San Lorenzo sulle strade di Zogno (Bergamo) vede l’assolo dell'albese Pietro Riva (Fiamme Oro) che fa suoi gli 8km in 22:41, record della manifestazione (il precedente era 23.31).

La kermesse, organizzata dall’Atl. Valle Brembana, torna alle sue origini, di nuovo nel cuore cittadino dopo la cancellazione della stagione 2020 e la versione in pista di un anno fa. Al terzo posto Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) in 24:03, sconfitto da Samuel Medolago in un bel duello finale per decretare gli altri due piazzamenti sul podio.

Ottavo ancora un piemontese, Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto).

Riva, reduce da un duro mese di allenamenti in altura a St. Moritz, chiude così davvero ottimamente l’ultimo test in vista degli Europei di Monaco, dove sarà impegnato sulla doppia distanza di 5.000 e 10.000 metri.