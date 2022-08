Nuova affermazione di prestigio per il corridore cuneese Gabriel Fede, grande protagonista all'Estivale bretonne, corsa in quattro tappe svoltasi in terra di Bretagna.

Fede ha primeggiato tra gli U23, oltre a piazzarsi quinto nella classifica generale che comprendeva gli Elite.

Dopo una prima frazione terminata nei primi 20 l'atleta classe 2003 ha aumentato il ritmo nelle tappe successive fino a conquistare l'ambita maglia rossa.