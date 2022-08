Volley femminile A1: Camilla Basso completa il reparto centrali della Bosca S.Bernardo Cuneo

A una settimana dal via ufficiale degli allenamenti, il roster della Cuneo Granda Volley si completa. La cuneese Camilla Basso approda alla corte di coach Luciano Pedullà nel ruolo di centrale ultimando il reparto con le ‘colleghe’ Anna Stevenson, Agnese Cecconello e Sara Caruso. Classe 2006, da dieci anni protagonista in biancorosso, si appresta dunque a scendere in campo sin dall’inizio della stagione 2022/23, fissato per giovedì 18 agosto.

IN A1 DOPO 10 ANNI DI ACADEMY Un lungo percorso nelle giovanili della Granda Volley Academy avviato dal minivolley con Vania Beccaria e continuato sotto lo sguardo ed i consigli attenti di coach Maurizio Conti e Emanuele ‘Lele’ Rossi, oltre al continuo sostegno della famiglia e del presidente Ernesto ‘Titti’ Giraudo. Una passione cresciuta con il tempo, divenuta ora viscerale e imprescindibile. Dal ruolo di opposto a quello di centrale, sempre con spirito di squadra, maturando amicizie e collezionando emozioni, continuando con profitto il percorso di studi presso l’I.T.C. “Bonelli” di Cuneo. Con i suoi 183 centimetri di altezza, Camilla ha già assaporato il palcoscenico della A1, grazie alle due convocazioni di coach Pistola: l’esordio assoluto a Novara il 7 novembre 2021, la replica al Palazzo dello Sport di Cuneo il 13 marzo 2022 per la sfida di campionato contro Casalmaggiore. Oltre la rete il suo idolo Cristina Chirichella, al suo fianco capitan Signorile: un sogno che diventa realtà. Nell’ultima stagione la grande crescita con la Serie B2 e l’Under 18 di coach Petrelli e la promozione voluta dai coach Pedullà e Delgado che ne gestiranno la crescita tra A1, B2 e Under 18.

CAMILLA BASSO, CENTRALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Sono molto emozionata e grata alla società per l’opportunità che mi viene concessa. Ci sarà da faticare e impegnarsi: farò del mio meglio per essere all’altezza! Da dieci anni gioco a pallavolo e vesto con orgoglio i colori della mia Città. A Cuneo sono nata e cresciuta, ha preso forma e sostanza la mia passione pallavolistica: non potevo chiedere nulla di più. Ora tocca a me dimostrare che la fiducia nei miei mezzi è stata ben riposta, sono carica, pronta per questa nuova avventura: un sogno che si realizza».

CUNEO GRANDA VOLLEY 2022/2023

Palleggiatrici: Noemi Signorile, Beatrice Agrifoglio

Centrali: Anna Stevenson, Agnese Cecconello, Sara Caruso, Camilla Basso

Opposti: Lucille Gicquel, Bintu Diop

Schiacciatrici: Gréta Szakmáry, Sofya Kuznetsova, Dani Drews, Francesca Magazza

Liberi: Lara Caravello, Alice GayAllenatore: Luciano Pedullà

Vice allenatore: Domenico Petruzzelli

Assistente allenatore: Lorenzo Pedullà

Scoutman: Fabio Genre