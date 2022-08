Corsa in montagna, al Challenge Stellina di Susa anche Rostan e Somà

Torna alle origini il Challenge Stellina di Susa, nel torinese, classica manifestazione di corsa in montagna arrivata all’edizione numero 34 in programma per domenica 28 agosto.



La squadra italiana potrà contare su quattro uomini e tre donne, per un totale di sette atleti convocati su indicazione del coordinatore tecnico di settore Paolo Germanetto.



Tra gli uomini figura anche Andrea Rostan dell'Atletica Saluzzo, quest'anno iridato agli Europei nella salita. Tra le donne, invece, Maddalena Somà dell'Atletica Roata Chiusani, al debuto assoluto in nazionale.