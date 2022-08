A Fossano l'ANPI ricorda il sacrifico del partigiano Andrea Paglieri, torturato e ucciso il 9 agosto del '44

Nella giornata di ieri, , l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Fossano ha ricordato la figura di Andrea Paglieri, fucilato insieme ai partigiani Biagio Barbero e Giuseppe Priola dalle Brigate Nere il 9 agosto di settentotto anni fa.

Questa la motivazione del decreto col quale è stata assegnata ad Andrea Paglieri la M.O. al V.M. alla memoria: "Magnifico ufficiale, fedele alle leggi dell'onore, rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con gli oppressori della Patria e ancora convalescente accorreva volontariamente al suo reparto, opponendosi con le armi all'invasore. Catturato febbricitante dai nazifascisti arditamente evadeva dalla prigione ed organizzava bande partigiane, distinguendosi tra i comandanti più audaci. Eletto comandante del Comando militare clandestino della città di Fossano, creava in esso un focolare di patriottica resistenza e restava al suo posto di responsabilità, che non volle abbandonare neppure al sopraggiungere di ingenti forze fasciste. Individuato, arrestato, martoriato con le più inumane sevizie, rivendicava a sé, come massimo titolo di merito e d'onore, ogni responsabilità. Inutili riuscirono tutti i tentativi per salvarlo. Invano fu proposto uno scambio di prigionieri. Con la bocca squarciata dall'ira nemica per il suo orgoglioso comportamento, veniva trasportato al sacrificio e, a supremo ludibrio che fu per lui apogeo di gloria, fu fatto transitare per le vie della città e passare davanti alla sua casa, al cospetto della madre implorante.