Ciclismo, Europei di Monaco 2022: Matteo Sobrero alla Cronometro del 17 agosto

Le squadre nazionali di ciclismo su strada (crono compresa), mountain bike, pista e BMX freestyle si preparano a partire per Monaco di Baviera dove, da domani (11 agosto) al 21 agosto, si terranno i Campionati Europei.



I CT Daniele Bennati, Marco Villa, Marco Velo, Mirko Celestino, Paolo Sangalli e Federico Ventura hanno diramato le convocazioni qualche giorno fa. Tra i cuneesi presenti - oltre a Elisa Balsamo per la categoria 'Donne strada', in partenza proprio il 21 agosto - anche Matteo Sobrero.



Il ciclista albese prenderà parte alla Cronometro del 17 agosto, convocato dal CT Marco Velo assieme ad Arianna Fidanza, Alessia Vigilia e Mattia Cattaneo.



“La concomitanza con la Vuelta toglie la possibilità a dei corridori di poter essere al via della prova a cronometro - ha detto Velo - . In questi giorni ho osservato da vicino il comportamento degli azzurri che hanno gareggiato in varie parti d’Europa. Abbiamo un gruppo competitivo, che dovrà cimentarsi su un percorso non esigente e che richiede tanta potenza. Non sappiamo ancora quali saranno gli avversari da affrontare, ma noi schieriamo la nostra miglior formazione”.