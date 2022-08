Chiusa Pesio, ragazza si perde sul sentiero del Gias Previnè: individuata e tratta in salvo

Si è risolta con una grande paura, ma fortunatamente senza conseguenze fisiche la brutta avventura accaduta ad una ragazza di 21 anni che nel tardo popmeriggio di oggi, mercoledì 10 agosto, ha perso l’orientamento sul sentiero che stava percorrendo nelle vicinanze del Gias Previnè di Chiusa Pesio.

Accortasi che stava ormai diventando buio, la ragazza ha chiamato i soccorsi alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cuneo.

Dopo aver geolocalizzato la donna, l’operatore l’ha rincuorata spiegandole che non doveva assolutamente spostarsi dal punto in cui si trovava e, viste la sua reattività l’ha invitata a rimanere in linea.

Nel frattempo dal comando provinciale è stata inviata una squadra SAF che dopo averla individuata l’ha recuperata e riportata alla sua macchina.