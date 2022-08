Nuova serata di controlli nella zona della stazione di Cuneo: identificate 60 persone [FOTO]

L'area della stazione di Cuneo, tra corso Giolitti, via Silvio Pellico, corso Dante e il Movicentro, ormai da settimane è interessata da massicci controlli di Polizia, coordinati dalla Prefettura in risposta alle sempre più urgenti e pressanti richieste dei residenti di quell'area della città, dove bivaccano, di giorno e di notte, decine di soggetti senza fissa dimora.

Degrado e sporcizia. Ma anche spaccio e abuso di alcool.

Ieri sera l'ennesimo servizio di controllo, che ha coinvolto la Polizia di Stato con vari reparti, dalla Mobile alle Volanti ai cinofili e a quello di Prevenzione crimine di Torino. In servizio anche gli agenti della Polizia municipale di Cuneo.

Nel corso dei controlli sono stati identificati 60 soggetti, oltre che ispezionate 20 vetture. Non sono emerse particolari criticità. Due i soggetti colpiti da sanzione amministrativa perché trovati in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Entrambi sono stranieri, regolari in Italia.

Sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.