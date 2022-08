Andrii Govorov partito da Levaldigi alla volta di Roma dove lo aspettano i campionati Europei

Andrii Govorov, primatista mondiale dei 50 delfino, è partito oggi per i Campionati Europei di Roma dopo aver concluso la fase di preparazione a Cuneo presso lo Stadio del Nuoto. Govorov, con il suo allenatore Elliot Ptasnik, è decollato dall'aeroporto di Cuneo Levaldigi alla volta di Roma.

L’ucraino si allenato nel capoluogo della Granda per oltre un mese grazie alla collaborazione tra Comune, Atl del Cuneese e Centro sportivo Roero, che gestisce lo Stadio del Nuoto di Cuneo.

"Non mi sentivo a casa da nessuna parte, perché non ci potevo tornare: a Cuneo mi sento a casa, qui tante persone mi stanno aiutando – ha dichiarato, ricevuto in Comune dalla sindaca Manassero e dall’assessore Fantino.

Prima della partenza per gli europei Andrii ha fatto tappo da GianFranco Acconciature in corso Nizza dove Silvio, Gianfranco e tutto lo staff si sono presi cura di lui. “E’ stato un piacere averlo qui, è un ragazzo davvero umile e molto simpatico. Gli auguriamo il meglio e speriamo di rivederlo presto con una medaglia al collo”