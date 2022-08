Beach Club Liguria, i 5 più esclusivi della Regione

Quando entriamo nel cuore della stagione estiva i turisti che decidono di scegliere una meta guardano ogni particolare, anche i posti dove ci sono divertimenti quotidiani. In questa sezione andremo ad elencare una classifica, dove elencheremo i 5 Beach Club più esclusivi della Liguria.

1. Boca Beach Sanremo

Il primo che andiamo ad incontrare e mettiamo in cima alla nostra personale classifica è senza dubbio il Boca Beach, posizionato in provincia di Imperia, a Sanremo. Design, cucina ad alta qualità e una vasta gamma di servizi e comfort sono i cavalli di battaglia di questo esclusivo Beach Club. Il ristorante, aperto a pranzo e a cena, propone un menù sempre aggiornate e piatti a base di pesce e cucina mediterranea. La spiaggia presenta lettoni, letti a baldacchino dove sarà possibile ordinare cibo o bevande. Non mancano i grandi eventi distribuiti in varie fasce orarie, soprattutto nel fine settimana della stagione estiva.

2. Balzi Rossi Ventimiglia

A Ventimiglia troviamo un Beach Club d’alto livello immerso nelle splendide rocce rosse e il mare cristallino della Riviera Ligure. Stiamo parlando del Balzi Rossi, una spiaggetta immersa nella natura marina. Il ristorante della spiaggia è aperto a pranzo e a cena, dove è anche possibile assistere a degli spettacoli dal vivo.

3. Baba Beach Alassio

Terzo posto in classifica per il Baba Beach di Alassio, uno dei posti più raffinati es esclusivi dell’intero savonese. La spiaggia, che regala una splendida vista sulla caratteristica Isola Gallinara, è divisa in varie aree e comprende oltre che lettini e ombrelloni anche un ristorante aperto a pranzo dalle ore 12. Eventi serali durante la settimana e soprattutto nel week-end non mancano. L’area “dog friendly” è dedicata ai nostri amici a quattro zampe.

4. Turtle Beach Andora

Retando in terra savonese inseriamo nella nostra special classifica il Turtle Beach, situato sul lungomare di Andora. Esclusivo Beach Club per pochi intimi, la spiaggetta prevede lettini, letti a baldacchino e ombrelloni, oltre che un’area privé dove è possibile rilassarsi in una doccia idromassaggio. Lo stabilimento offre anche una raffinata ristorazione e gli eventi sono caratterizzati da aperitivi e brunch musicali nella stagione estiva.

5. Ten Beach Club Santa Margherita Ligure

In quinta posizione, della nostra classifica, troviamo il Ten Beach Club. Situato nel genovese, più precisamente in quel di Santa Margherita Ligure, è uno stabilimento del tutto rinnovato e che possiede 27 gazebo provvisti di due lettini con materassino, poltroncine e tavolino per godersi una giornata di puro relax. Dal giovedì alla domenica, tra le 18 e le 22, “Oasi al mare” prevede il format “Sunset Show – Cocktails and Drink!”: una splendida occasione per guardare il tramonto con la musica.