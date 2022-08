Dove vedere gli eSports in streaming online

Cosa sono gli eSports

Gli eSports sono una disciplina che si svolge nelle più grandi arene sportive del mondo.

Sono competizioni che richiedono una preparazione fisica e mentale adeguate, così come la possibilità di giocare in team.

Il termine eSports significa "eSport", ovvero, "sport elettronico".

Gli eSports sono praticamente identici a qualsiasi altro sport: sono divisi in categorie e ognuna di esse ha dei regolamenti specifici.

Ognuno di queste categorie ha regole diverse e quindi si può dire che le due discipline abbiano un proprio codice etico.

Esistono anche le scommesse sui match eSports più importanti, offerte da siti con licenza di bookmakers online.







Quali sono i giochi esports più famosi

I giochi esports più famosi sono, senza dubbio, quelli che attirano una grande folla di spettatori e che hanno un pubblico molto ampio.

Di seguito vi elenchiamo i principali giochi esports più famosi al mondo:

League of Legends (LoL)

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Dota 2 (D2)

Starcraft 2 (SC2)







Dove vedere gli eSports

Se state cercando un modo per guardare gli sport in streaming online, avete sicuramente letto la parola “Twitch”. Ma Twitch è davvero il migliore?

Quando si tratta di far vedere i migliori tornei di eSport live a milioni di persone in tutto il mondo, Twitch è ancora la piattaforma numero uno.

Ma questo non significa che non ci siano altre opzioni.

In realtà, c'è un'intera legione di piattaforme di streaming di eSport online che hanno dato vita alle loro versioni delle funzioni avanzate.

La maggior parte offre sia una visione moderna dello streaming di eSport interattivo come mezzo di intrattenimento che una versione più tradizionale della visione dei giochi.







Twitch

Twitch è il più grande servizio di streaming di Esports che ci sia, Twitch è stata a lungo considerata come la migliore nel settore dello streaming di Esports.

La startup californiana è stata fondata nel 2011 da Justin Kan e Emmett Shear, due persone che facevano entrambe parte della comunità di gioco quando ancora non esisteva Twitch.

La loro idea era quella di creare un'alternativa al servizio di YouTube per la condivisione delle partite multiplayer live.







Youtube

YouTube Gaming è un servizio di video sharing di Google dedicato al mondo degli eSports.

Il servizio è stato lanciato nel settembre 2015, e si è sviluppato in modo significativo con il tempo.

Il suo obiettivo principale è quello di fornire contenuti esclusivi agli appassionati di videogiochi e sport elettronici sul mercato.

Google ha annunciato l'introduzione di YouTube Gaming durante la Gamescom 2015 in Germania.

YouTube Gaming è una piattaforma che offre agli utenti la possibilità di visualizzare i video dei loro giochi preferiti, offrendo una vasta gamma di categorie come i giochi FPS (first person shooter), MOBA (multiplayer online battle arena), MMO (massively multiplayer online game) e RPG (role playing game).







Facebook Gaming

Facebook Gaming è il più grande portale di social gaming al mondo, con una community di oltre 1 miliardo di persone.

La piattaforma offre una serie di servizi digitali che includono il gaming online, la community e il live streaming.

Oggi, Facebook Gaming è uno dei maggiori player del settore, in quanto ha sviluppato la piattaforma per gli esports sulla base della grande esperienza e dell'impegno nell'offrire a chiunque l'opportunità di giocare in modalità multiplayer su Internet.

Le competizioni organizzate su Facebook Gaming sono praticamente infinite