Minipiscina da esterno: perché acquistarla e come sceglierla

La minipiscina è una vasca idromassaggio progettata per accogliere più persone, per offrire un’esperienza piacevole e coinvolgente, tipica di una Spa, senza uscire dal proprio giardino. Anche online è possibile acquistare minipiscine da esterno di alta qualità a prezzi convenienti, che garantiscono comfort, benessere e sicurezza, semplici da installare e perfette per condividere un momento di tranquillità e di relax in coppia, in famiglia o con gli amici.

I benefici effetti dell’idromassaggio

L’idromassaggio, come sappiamo, comporta gli effetti dell’acqua in movimento, che simulano un vero e proprio massaggio, offrendo un effetto di stimolazione della circolazione, tonificazione dei tessuti, energia e relax. Poter godere degli effetti dell’idromassaggio direttamente in casa è sicuramente da considerarsi vantaggioso, ancora di più se la vasca può essere installata in esterno, offrendo il reale effetto di un centro benessere.

La vasca idromassaggio da esterno è realizzata con materiali resistenti e di ottima qualità, sopporta molto bene tutte le sollecitazioni esterne, le intemperie e i raggi UV, e offre comfort e relax anche a sei o sette persone, tutte comodamente sedute. Per offrire anche la massima sicurezza, le minipiscine sono dotate di sistema di filtraggio e di lampada a raggi UV-C, per una sanificazione dell’acqua accurata e costante.

Un’esperienza coinvolgente e rigenerante

Avere a disposizione una vasca idromassaggio significa poter godere in qualsiasi momento di un’esperienza piacevole e coinvolgente. L’acqua riscaldata alla temperatura preferita, il sistema di idromassaggio innovativo e confortevole, la possibilità di completare l’esperienza con la musica preferita, l’aromaterapia o le luci colorate della cromoterapia, sono tutti elementi che contribuiscono a trasmettere una sensazione di benessere e di comfort totale.

La vasca idromassaggio può essere installata in qualsiasi punto del giardino, basta avere a disposizione spazio a sufficienza per passare intorno, è possibile anche installare la vasca in veranda, naturalmente in questo caso è necessario verificare che il peso non sia eccessivo.

Come scegliere la vasca ideale

In genere, per scegliere la vasca ideale, si consiglia di valutare preventivamente lo spazio a disposizione e il numero di persone che ne faranno uso. I modelli più piccoli, adatti per ospitare due o tre persone, sono installabili anche in casa e permettono di essere trasportati anche in un piccolo appartamento.

È la scelta ideale per chi vive solo, per le coppie e per le piccole famiglie, e comunque per chiunque desideri un a vasca economica e poco ingombrante, senza rinunciare ai benefici effetti dell’idromassaggio.

Le vasche da esterno di grandi dimensioni sono ideali per chi desidera trascorrere rilassanti serate in compagnia degli amici. Gli appassionati del nuoto possono invece scegliere una minipiscina dotata di funzione per nuoto controcorrente. In pratica, questo tipo di piscina è in grado di generare un movimento dell’acqua che riproduce lo scorrere di un fiume. Con la possibilità di nuotare controcorrente per tutto il tempo desiderato. Sicuramente si tratta di un’ottima scelta per chi desidera poter usufruire dei benefici del nuoto in qualsiasi momento, anche in inverno: è sufficiente installare la vasca in un ambiente coperto o realizzare una piccola struttura protettiva.